Calciomercato Juventus, ritorna Pirlo: sarà l’allenatore dell’Under 23

Calciomercato Juventus, il ritorno di Andrea Pirlo: il campione del Mondo è pronto al suo nuovo incarico

Calciomercato Juventus – Pirlo | Tornerà a calcare i campi di calcio, ma quelli che vanno oltre la linea laterale. Sì, perché Andrea Pirlo si prepara a vestire i panni da allenatore. Dove? Alla Juventus. Il ritorno in bianconero per l’ex Milan e Juve, pronto a mettersi a disposizione dei suoi ragazzi, nella nuova avventura all’Under 23 del club. Ha vestito la maglia della Juventus per ben quattro stagioni, chiudendo la sua esperienza con la finale persa contro il Barcellona di Champions League. Stando a quel che rivelano i colleghi de La Stampa, dovrebbe appunto assumere la guida dell’Under 23 bianconera, prendendo il posto dell’ex Verona, Fabio Pecchia. Diventerà ufficiale al termine della stagione.

