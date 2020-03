Calciomercato Juventus: Kane può arrivare in estate

Notizie Juve, Kane può arrivare nel prossimo calciomercato. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante inglese del Tottenham è entrato nel mirino di Fabio Paratici.

La Juve è attenta sul futuro del calciatore che ieri non è sceso in campo in Champions League contro il Lipisa. L’attaccante è attualmente ai box per infortunio.

Da quando è arrivato Ronaldo, la Juve non si è posta più limiti. Kane, gioco forza, sarebbe il giocatore in grado di alzare l’asticella in attaco.

Tuttavia l’inglese non è l’unico obiettivo. Nella lista restano Mauro Icardi: vecchio pallino di Paratici di proprietà Inter ma ora in prestito al Paris Saint Germain, Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner, in forza al Lipisa.

Ultime Juve: quanto serve per Kane

Il capitano inglese è blindanto a Londra da un contratto di sei anni da 17 milioni a stagione. La sua valutazione si aggira in teoria attorno ai 150-170 milioni di euro, anche se tra recente infortunio, eliminazione dalla Champions e voglia dello stesso Kane di andar via, i margini per trattare ci sono. La Juventus, rispetto agli altri top club internazionali, può contare sul jolly degli sgravi fiscali sugli ingaggi dei calciatori acquistati dall’estero (e che restano in Italia per almeno due anni). L’operazione Kane non sarebbe poi così tanto diversa da quella per Paul Pogba.