Calciomercato Inter: scelto Radu per il ruolo di vice-Handanovic

Calciomercato Inter, individuato Radu nel ruolo di vice-Handanovic: la situazione

Calciomercato Inter – Radu | E’ andato via da Genova con la speranza di tornare a giocare, difendendo i pali così come aveva fatto nel periodo trascorso in maglia rossoblu. Niente, Ionut Radu non trova spazio neanche al Parma, dopo aver lasciato proprio il Genoa per il poco spazio dopo l’arrivo di Mattia Perin. Non ha giocato neanche una volta con la maglia dei crociati, perdendo così in via ufficiale il ruolo da titolare. Al Parma era arrivato dopo l’infortunio di Luigi Sepe, a caccia di garanzie per un posto. Garanzie che dunque non sono state confermate, perché continua a non essere utilizzato dal tecnico, Roberto D’Aversa.

Niente più prestiti, Ionut Radu sarà il portiere del futuro dell’Inter. Antonio Conte, assieme a tutta la dirigenza, starebbe valutando una permanenza sin dal prossimo anno, per Ionut Radu.