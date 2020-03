Calciomercato Inter: Bastoni e Skriniar nel mirino di Guardiola

Calciomercato Inter: Bastoni e Skriniar piacciono al City

Calciomercato Inter: Bastoni e Skriniar impressionano Pep Guardiola. Come riportato da Tuttosport, il club inglese sarebbe rimasto stregato non solo da Milan Skriniar ma anche da Alessandro Bastoni.

Non è un segreto che il difensore slovacco piacca da tempo a Manchester. Ai nerazzurri in estate era arrivata anche una proposta da 65 milioni che l’Inter, però, non aveva mai preso in esame. Proprio il City, che nel 2018 riversò quei 65 milioni rifiutati dal club nerazzurro all’Athletic Bilbao per acquistare il centrale francese Laporte, sarebbe pronto a tornare alla carica.

L’ex Sampdoria sarebbe l’obiettivo numero uno per rinforzare una retroguardia che in questa stagione, fra infortuni e rendimento non eccelso, ha mostrato tante lacune. Con lui ci sarebbero anche Ake (Bournemouth) e Soyuncu (Leicester), con il City disposto addirittura a mettere sul piatto ben 90 milioni.

Ultime Inter: occhio anche a Bastoni

Che Skriniar piaccia al City, comunque, non è una novità. 90 milioni sarebbe tanti, ma bisognerà capire se il club di Guardiola potrà pagarli viste le norme del FPF.

Ma non è tutto perchè il club inglese si starebbe attivando su un altro difensore nerazzurro, ovvero Alessandro Bastoni. Il 20enne centrale mancino cresciuto nell’Atalanta in questa stagione è esploso, Conte l’ha schierato ben 17 volte, certificando la sua crescita con la maglia da titolare a discapito di Godin. Con il ricavato si potrebbe investire su un nuovo attaccante.