Calciomercato Bologna: Rodrigo Palacio rinnova ancora

Calciomercato Bologna: Palacio resta ancora

Ultime Bologna Palacio | Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, continua la sua stagione ad altissimi livelli. El Trenza ha messo a segno sette i gol stagionali, sei in campionato e quasi tutti decisivi per un pareggio o una vittoria. L’attaccante classe ’82 ha compiuto 38 anni e resterà anche il prossimo anno. Il calciatore argentino, in scadenza di contratto a giugno 2020, resterà ancora in Italia e in Serie A con la maglia del Bologna. Rodrigo Palacio si sta rendendo protagonista con prestazioni di grande livello, tanto da essere titolare in una squadra molto competitiva nel reparto offensivo. Il club ha già comunicato al calciatore che gli sarà rinnovato il suo attuale contratto per un altro anno.

Calciomercato Bologna: Palacio rinnova per un anno

Il Bologna di Mihajlovic è in costruzione per il futuro. Progetto importante quello del patron Saputo, basato su un mix di giovani e calciatori esperti. In questo progetto c’è sicuramente spazio per Palacio che è uno dei calciatori chiave nello spogliatoio soprattutto, ma anche in campo. Il club non vuole fare a meno di lui e come aveva annunciato La Gazzetta dello Sport, l’attaccante è pronto al rinnovo di contratto. Adesso arriva la conferma anche dal Corriere dello Sport. Rodrigo Palacio e il Bologna hanno già l’accordo per il prolungamento del contratto. Il rinnovo per il prossimo anno è soltanto una formalità.