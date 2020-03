Calciomercato Atalanta, Pasalic sarà riscattato dal Chelsea

Calciomercato Atalanta Pasalic Barcellona | Mario Pasalic, centrocampista del Chelsea in prestito all’Atalanta, sarà riscattato a fine stagione. Anno straordinario quello del centrocampista croato, che sotto la gestione di Gian Piero Gasperini ha totalizzato 32 presenze, 7 gol e 7 assist in questa stagione in corso. Il calciatore è diventato uno dei punti di riferimento nella manovra offensiva del tecnico, decidendo tantissime partite importanti. Il calciatore ora è sempre più fondamentale e l’Atalanta è pronta per riscattarlo dal Chelsea per 15 milioni, cifra già pattuita con i Blues. Un’affare per il club bergamasco che ieri, intanto, ha incassato altri milioni per la storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League. In Italia Pasalic non era esploso ai tempi del Milan, ma ci è riuscito con il gioco spettacolare dell’Atalanta di Gasperini, che continua a valorizzare qualsiasi giocatore gli passi tra le mani. Ora però i grandi club pensano a lui, visti i numeri e l’età. Tra i tanti club che hanno messo gli occhi sul calciatore c’è anche il Barcellona, alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche.

Calciomercato Atalanta: il Barcellona vuole Pasalic, pronti 30 milioni

Secondo quanto riportato da Don Balon, noto quotidiano spagnolo, il Barcellona ha messo gli occhi su Mario Pasalic. Il calciatore croato sembra già stato scelto per la prossima stagione come rinforzo principale. L’Atalanta potrebbe riscattarlo dal Chelsea a 15 milioni per poi rivenderlo, il Barcellona ha già pronta l’offerta di 30 milioni di euro.