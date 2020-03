Atalanta, Gasperini: “Tanti gol, festeggiamo a fine campionato”

Valencia- Atalanta, Gasperini: “Ci sarà tempo per festeggiare”

Valencia-Atlanta | Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Ultime Atalanta, parla Gasperini

“Rigore? Il rigore è stato importante e un’iniezione di fiducia, nel primo tempo abbiamo faticato, molto meglio nella ripresa. C’erano tante cose che ci condizionavano, abbiamo preso dei gol evitabili. Volevamo vincere assolutamente. Volevamo confermare con una vittoria quello di buono che abbiamo fatto in queste due gare.

Ilicic dentro? Volevo che facesse il 4o gol. Volevo uscire gli dicevo ‘dammi un minuto’. Fa fatica a recuperare ma so che dopo due minuti sta già meglio, gli ho detto che avrebbe fatto il 4o. Ci sono pochissimi calciatori che hanno fatto 4 gol in Champions League.