Ultime Milan: Ibrahimovic arrabbiato con la società, scontro con Gazidis

Ultime Milan: Ibrahimovic, duello verbale con Gazidis

Ultime Milan Ibrahimovic | Un Milan totalmente rivoluzionato, e che dopo l’addio di Boban potrebbe vedere l’addio di un altro ex campione ed emblema rossonero, ovvero Maldini. La società in poco tempo è stata stravolta dalle scelte di Gazidis, e ora l’ad greco sembra aver preso completamente in mano la situazione sotto la mano di Elliott. Un contesto che sta stretto a parecchi, Ibrahimovic compreso.

Lo svedese sembra molto arrabbiato per ciò che sta accadendo, e stando a quanto riportato da La Gazzetta, pare abbia avuto uno scontro verbale proprio con Gazidis. Sicuramente non una bella notizia, soprattutto visti i risultati negativi che il Diavolo sta ottenendo in campo. La sconfitta contro il Genoa e uno scenario societario poco stabile rischiano di diventare una vera e propria scintilla.

News Milan: Ibrahimovic dirà addio?

Ibrahimovic non è uno che si tiene tutto dentro, anzi nel corso della sua carriera si è sempre distinto per la grande schiettezza con il quale ha esclamato le cose, seppur non sempre carine. Con Gazidis si rischia di arrivare verso la rottura totale, e se prima c’erano dubbi sulla sua permanenza, adesso si parla quasi di partenza sicura. Lo svedese deciderà da solo, ma da oggi la paura non può che essere aumentata.