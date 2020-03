Ultime Atalanta, Ilicic: “Non studio i difensori, penso a me stesso”

Josip Ilicic, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Valencia:

Notizie Atlanta, le parole di Ilicic

“Puntare Diakhaby? Io ho pensato solo a quello che devo fare, non ho preparato nulla, quando vedo spazio vado lì. Ho visto che lui ha fatto una scivolata che non doveva fare, se mi tocca è rigore. Nella seconda volta sapevo che la palla sarebbe schizzata, se non l’avesse toccata sarei andato da solo. Non mi piace studiare i difensori. Penso a me.

Quando ho detto che più sono vecchio più miglioro, non scherzavo. Mi diverto, mi dispiace giocare senza tifosi ma vogliamo dare soddisfazioni a chi è a casa.

Limite e premi individuali? Io già dopo la gara di Milano ho detto che l’Atalanta non è più una sorpresa, ora stiamo facendo grandi cose e vogliamo continuare. Noi vogliamo far vedere che meritamo di essere qui e possiamo crescere giorno dopo giorno. La cosa importante è divertirsi. Non è così facile arrivare a questi livelli. Ci divertiamo e non pensiamo a chi prendiamo e dove arriviamo, vogliamo solo giocare.