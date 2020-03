Scudetto Serie A, tre ipotesi per l’assegnazione ai tempi del coronavirus

Come si assegnerà lo scudetto in Serie A quest’anno? La domanda trova risposta in un comunicato della FIGC.

Campionato di calcio, le 3 ipotesi per la vittoria

Dopo le accuse di Diaconale e le anticipazioni di Ghirelli, oggi è arrivato un comunicato ufficiale nel quale si fa finalmente chiarezza su come sarà assegnato il titolo di campione in Italia. I possibili scenari al momento sono 3: scudetto non assegnato, assegnato in base alla classifica maturata al momento della sospensione o assegnazione coi playoff. Esaminiamo nel dettaglo le varie ipotesi.

SCUDETTO NON ASSEGNATO

Sarebbe il 9° campionato della storia senza un vincitore. Precedentemente era già successo negli anni della primo conflitto mondiale (dal 1915 al 1919) e della Seconda Guerra Mondiale (1943/44 e 1944/45) e poi nel 1927 (revocato al Torino per un presunto broglio) e nel 2005 (scudetto non assegnato a causa dello scandalo Calciopoli).

SCUDETTO ASSEGNATO ADESSO

A conquistare il titolo di campione d’Italia sarebbe la Juve, che superando l’Inter nel derby d’Italia andato in scena domenica sera ha sopravanzato di nuovo la Lazio riportandosi al primo posto della classifica. I bianconeri e i biancocelesti hanno inoltre lo stesso numero di partite disputate (26); i nerazzurri, al terzo posto, hanno invece una partita ancora da disputarsi (quella contro la Samp), ma anche vincendola resterebbero comunque al terzo posto.

PLAYOFF SCUDETTO

L’ipotesi per certi versi più spettacolare prevede la creazione di un mini-torneo, a partire dalle semifinali, nel quale includere le prime 4 classificate al momento in Serie A, o addirittura le prime 6 (quindi, nell’ordine, Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli). SPAL e Brescia, ultime e condannate alla B se il campionato finisse oggi, tornerebbero in corsa in caso di introduzione dei playout salvezza.