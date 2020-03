PSG: Mbappè, test per il Coronavirus

Mbappè ha il Coronavirus? Clamorosa notizia che arriva dalla Francia. Kylian Mbappé avrebbe svolto in giornata un test per il Coronavirus.

I risultati sono attesi a breve, anche se c’è ottimismo sulla negatività del tampone. Secondo quanto riportato da ‘L’Équipe‘, Kylian Mbappé avrebbe fatto un test per verificare il suo stato di salute.

In questo momento l’esito non è ancora noto, ma dovrebbe essere negativo. Il giocatore lamenta da qualche giorno mal di gola e non si è allenato ieri e oggi.

Ultime PSG: Parigi è ormai un nuovo focolaio

Del resto la capitale francese è diventato uno dei più grandi focolai del Coronavirus in Europa. Per questo motivo, le precauzioni non sono mai troppe ed il campione francese sarebbe stato sottoposto al tampone in queste ore. Per questa ragione in Ligue 1 la federazione ha deciso di continuare la stagione a porte chiuse.

Il risultato è atteso in tarda serata. il club parigino ha voluto così scongiurare il peggio mentre prepara la gara importantissima di Champions contro il Borussia Dortmund. Anche lo stesso Tuchel aveva parlato della situazione in conferenza stampa. L’allenatore tedesco aveva spiegato come la stella francese fosse affetto da angina. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.