Oroscopo di domani 11 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La fine del mese sarà decisamente migliore dell’inizio di marzo. Eravate tesi e domani la vostra tensione esploderà: cercate di muovervi con cautela sia in amore che sul lavoro

Toro. Sfruttate la giornata di domani per chiarire con il vostro partner: le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro ci sono ritardi e rallentamenti, mantenete la calma e siate pazienti: solo così si risolverà tutto.

Gemelli. Il mese in corso è partito al rallentatore per quanto concerne il lavoro. In amore il mese più bello sarà aprile ma oggi date importanza alle relazioni appena nate perché potrebbero rivelarsi molto importanti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CLASSIFICA DEI SEGNI

Cancro. In amore agite con prudenza nella giornata di domani, non create controversie inutili. Sul lavoro ci sono delle proposte allettanti che andranno ben analizzate prima di accettarle.

Leone. Sotto l’aspetto economico servirà muoversi con parsimonia. Avete già dovuto fare i conti con un investimento o con un danno importante. L’amore fiorirà in primavera per i single e per chi è in ricerca dell’anima gemella.

Vergine. Anche le coppie più solide potrebbero entrare in un periodo di crisi dovuto alla mancanza di dialogo. Qualcuno ha già messo fine ad una storia che non lo emozionava più. Se c’è chi si sposa lo fa soprattutto per mettere più razionalità nella storia d’amore anche se non manca del tutto la passionalità. Tenete sotto controllo l’economia.

Oroscopo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giove è contro di voi: ci sono perplessità varie e problemi economici che andranno riparandosi verso la fine del mese. Se siete in cerca di un nuovo amore, cercate nuove persone o andate in vacanza nei posti che meno frequentate.

Scorpione. Le storie che nascono in questo periodo e gli incontri casuali potrebbero destabilizzarvi. Ma tenete duro perché alla fine del mese potrebbero decollare e rendervi felici. Non siate pessimisti e polemici come spesso vi capita.

Sagittario. Siate fiduciosi in amore: se avete interesse per qualcuno è il momento giusto per dichiararvi. A partire da aprile avrete problemi con il vostro partner, quindi meglio chiarire sin da subito alcuni problemi. Sul lavoro potreste avere delle buone occasioni che andranno valutate.

Capricorno. Nel weekend si risveglierà il lavoro: vivrete un periodo molto florido. In amore conviene sfruttare le stelle a vostro favore. Anche per chi è in crisi: è il momento di prendere una decisione definitiva.

Acquario. Vi sentite oppressi, dovete provare a riappropriarvi dei vostri spazi. La coppia potrebbe risentire della tensione di questo periodo e della voglia di cambiamento.

Pesci. Il cielo è molto positivo anche per voi e dopo le delusioni amorose siete pronti a ripartire. Chi vive dei rapporti nella coppia deve agire subito senza aspettare aprile. Ci sono buone possibilità anche sul lavoro: le opportunità che vi offrono potrebbero essere decisive per il futuro.