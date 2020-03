Tweet on Twitter

Oroscopo di oggi 10 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Vai cauto in amore, ti consiglio di essere misurato. Il tuo dare tutto, spesso ti mette ‘a rischio’ con gli altri. Ciononostante, devi essere tu bravo a valutare con chi fare il passo in avanti.

Toro. Giornata caratterizzata dai sentimenti: ti anticipo che questa sarà una settimana dove potresti fare una conoscenza importante. Il tuo cuore comincerà a ‘battere’ per una persona, sul lavoro arriverà un’offerta importante.

Gemelli. Trova soluzioni e non alimentare le polemiche. Questo non è un buon momento per alimentare le discussioni di coppia. Le troppe discussioni potrebbero compromettere la tua relazione.

Cancro. Attenzione a questa giornata. Alcune discussioni potrebbero essere troppo taglienti, tanto da compromettere i tuoi rapporti interpersonali. Cerca la solitudine, hai bisogno di un momento tutto per te, per riflettere.

Leone. Irritazione e nervosismo in questo periodo, sii paziente e non far prevalere lo stress. Mantieni la calma, anche quando arriveranno delle difficoltà sul lavoro. I vostri obiettivi sono l’unica cosa su cui concentrarti.

Vergine. Nuovi amori all’orizzonte, non dire di ‘no’ alle conoscenze. Quest’ultime, potranno svoltarti la vita. Apriti con gli altri, ti servirà.

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi è una giornata in cui sei molto energico, sfruttalo per essere produttivo. Sei una persona molto pigra solitamente, sfrutta l’influsso della Luna per portare avanti i tuoi progetti.

Scorpione. Contrasti in amore, ma dovrai risolverli oggi. Non c’è più tempo per aspettare, perché la situazione ti tiene sotto stress da un po’. Sul lavoro non lasciarti distrarre dai pensieri.

Sagittario. I molti impegni ti fanno accumulare uno stress eccessivo. Io ti dico di stare sereno, perché questo momento faticoso passerà. Come? Dai spazio alla tua vita sentimentale.

Capricorno. Le stelle saranno dalla tua parte. Problemi di coppia in arrivo, evita le discussioni futili. In ambito lavorativo potresti vivere dei contrattempi che ti turberanno le giornate.

Acquario. Forte pressione in questo periodo, nella giornata del 10 marzo vivrai una condizione migliore. Nel lavoro nuovi programmi all’orizzonte, ti consiglio di essere lucido nelle scelte: alcune decisioni saranno importanti per il tuo futuro.

Pesci. La vostra emotività, vi mette in agitazione. Siete provati in questi giorni di caos totale, tieni sotto controllo il tuo nervosismo però. Sul lavoro non puoi permetterti degli errori.