Notizie Roma, Fonseca: “Non ha senso fermarci solo in Italia”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto a pochi giorni dalla sfida di Europa League contro il Siviglia, affrontando chiaramente anche l’argomento emergenza coronavirus.

Le parole di Fonseca a proposito del coronavirus

Potrebbe essere soltanto una questione di tempo, ma per il momento il calcio in Europa non si ferma. Così l’allenatore giallorosso avverte tutti sui rischi che si stanno correndo in questo periodo all’agenzia EFE: “La salute della gente è più importante del calcio. Penso che in questi momenti qualsiasi saranno le decisioni, debbano essere condivise dalle leghe nazionali assieme all’Uefa. Non possiamo stoppare la Serie A e poi far giocare Valencia-Atalanta, per esempio, è fondamentale che anche gli organi europei siano allineati“.

Roma-Siviglia, la presentazione di Fonseca

Intanto però c’è anche il campo, con la gara di Europa League da giocarsi giovedì sera: “Siamo in un buono stato di forma sia fisica che mentale, a Siviglia andremo in campo con rispetto degli spagnoli, ma anche senza timore. Mi piace molto il lavoro del tecnico Lopetegui, lo conosco approfonditamente. Giovedì sarà una partite tra due squadre che fanno della fase offensiva il perno del loro gioco, che entrambe proveranno a dominare. Villar e Perez? Hanno entrambi grande talento, non è facile adattarsi alla tattica italiana, ma possono diventare 2 grandi campioni”.