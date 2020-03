Milan, Scaroni: “Ibrahimovic e Donnarumma? Abbassiamo gli ingaggi”

Notizie Milan: Scaroni sul momento rossonero

Notizie Milan Scaroni | Una stagione piena di alti e bassi quella del Milan, che adesso si interroga anche sul futuro, sia per quanto riguarda le vicende societarie che sul mercato. Possibile infatti che in estate possano esserci ulteriori cambiamenti, e molti di questi sotto il segno di Gazidis. A rispondere qualche domanda sul momento ci ha pensato il Presidente Scaroni, il quale ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera:

“Pioli? Bisogna avere pazienza, ma senza dubbio è riuscito a cambiare il Milan, nonostante la sconfitta contro il Genoa. In questo momento non penso alla partenza di Boban, nonostante mi sia simpatico. Maldini? Spero resti. Rangnick? Non lo conosco, i contatti ci sono stati, ma molto preliminari. Per ora non ho visto assolutamente bozze di accordi o cose simili”

Scaroni su Ibrahimovic e Donnarumma

Scaroni si è poi soffermato anche su Ibrahimovic e Donnarumma, ed in particolare sulla loro situazione contrattuale. I due giocatori sono di fondamentale importanza per i rossoneri, ma la sensazione è che qualcosa da qui in avanti possa cambiare:

“Amo Ibrahimovic e Donnarumma, ma gli ingaggi andranno abbassati. Si parla di una necessità, poi in ogni caso a decidere sarà Gazidis”