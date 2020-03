Notizie Inter, il presidente del Getafe annuncia novità

Ultime Inter | Con il Getafe potrebbe non giocarsi la partita. Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato oggi pomeriggio prima del suo arrivo allo stadio dell’impegno contro i nerazzurri in Europa League interpellato dai media presenti. Il numero uno del club madrileno ha voluto chiare la situazione in merito al match in programma contro l’Inter nella giornata di giovedì.

“Non posso dire se si giocherà la partita, ancora manca la decisione definitiva e io non sono un medico. Si complicano sempre di più le cose con il passare del tempo. A questo punto possiamo solo aspettare i consigli di chi è competente.

I voli vietati tra Italia e Spagna? In caso di conferma anche da parte del Governo italiano, non credo che ci siano tante opzioni per scendere in campo, la partita sarebbe eliminata o rinviata. Ma non parliamo di paura, bensì di cautela e responsabilità per quello che sta succedendo. Il virus ormai è presente anche in Spagna e non c’è bisogno di andare a Milano per essere in pericolo. Siamo in contatto con la Uefa e oggi vogliamo decidere sul da farsi“.

Ultime Inter: partite rinviate?

Parole forti sull’emergenza coronavirus che sta condizionando anche il calendario calcistico europeo.