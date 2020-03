Notizie Calcio Napoli, il presidente del Barcellona: “Sono sicuro che si giocherà”

Ultime Calcio Napoli | Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in Spagna a margine di un evento tornano sulla decisione della UEFA di giocare la sfida contro il Napoli in programma il 18 marzo a porte chiuse. Il presidente ha confessato di non temere l’annullamento della partita:

“Abbiamo avuto una riunione con la Generalitat de Catalunya, ci hanno detto di giocare questa partita a porte chiuse. Ci spiace che la cosa influenzerà soci, tifosi e il mondo del calcio però dovevamo prendere questa decisione.

Ricordate che questa è una situazione eccezionale. Il viaggio degli azzurri? Sono sicuro che arriveranno a Barcellona, mancano comunque alcuni giorni per organizzare il viaggio”.

Ultime Napoli, il presidente parla delle conseguenze

“ Le conseguenze? Per prima cosa voglio dire che la priorità è la salute di tutte le persone, per questo ora importa solo collaborare con le autorità sanitarie.

Detto questo poi aggiungo che c’è una grande componente a margine di questa decisione, ovvero la perdita economica non solo per il Barcellona ma per qualsiasi club costretto a giocare a porte chiuse in questo periodo.