Notizie Atalanta, Percassi: “Gara storica, non solo per la vittoria”

Luca Percassi, dirigente dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Valencia:

Ultime Atalanta, le parole di Percassi

“Quarti di finale? Onestamente per noi è un qualcosa di straordinario, però dal punto di vista sportivo qualunque cosa accadrà sarà qualcosa di incredibile. Noi come società, mio padre in primis, voleva fare un ringraziamento al mister, allo staff, ai calciatori.

E’ un momento particolare per Bergamo, per la Lombardia e per l’Italia. Abbiamo dato due ore di spettacolo. Possiamo solo dire grazie. Tutto il mondo del calcio ci sta dicendo grazie. Sappiamo che valore ha il calcio in questo momento. E’ un male che verrà sconfitto.

Noi quello che facciamo è metterci tanto impegno e attenzione. Sentiamo la società sulla palle per la storia di papà, siamo cresciuti qui, in questo momento i risultati ci danno ragione ma indipendetemente da questo siamo contenti del lavoro che facciamo. Dedichiamo tanto tempo e dedizione per questa città che se lo merita.