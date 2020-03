News Sassuolo, infortunio Romagna: bruttissimo infortunio per il difensore, le immagini in Sassuolo-Brescia

News Sassuolo – Infortunio Romagna | Brutto infortunio per Filippo Romagna, subito nell’ultima sfida disputata in Serie A tra Sassuolo e Brescia. Ieri a Raggio Emilia, precisamente al Mapei Stadium, è andata in scena l’ultima gara giocata in Italia, in campionato, perché è ufficialmente sospeso fino al 3 aprile. Avrà tutto il tempo di recuperare Romagna, anche se l’infortunio è molto serio, più del previsto. Al minuto 71 ha sentito dolore al ginocchio ed ha lasciato il suo posto al compagno di squadra, Marlon.

Ultime Sassuolo, infortunio Romagna: le condizioni e i tempi di recupero del calciatore

Avevano fatto già preoccupare in serata, le immagini dal campo che vedevano Romagna rotolarsi sul campo dal dolore, il ginocchio sinistro è quello infortunato. E’ caduto male, in maniera irregolare, su cui è praticamente crollato lo stesso difensore. Già dalle immagini arrivate dal vivo e sul campo, si è visto il ginocchio in pessime condizioni, l’impressione è che il calciatore resterà fermo più del previsto. Lo ha comunicato lo stesso tecnico nelle interviste del post-partita, Roberto De Zerbi: il calciatore resterà fuori per diverso tempo. Il calciatore, attraverso il proprio profilo di Instagram, ha anche pubblicato un post salutando i suoi tifosi, preoccupati per le sue condizioni: “Tranquilli, con quello che c’è in giro in sto periodo, questo è il meno!”