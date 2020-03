Tweet on Twitter

News Atalanta, Gomez a Sky Sport

Ultime Atalanta | El Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Valencia:

Ultime Atalanta, parla anche Gomez

“Quando passano gli anni, uno acquisisce un po’ di esperienza. Non sono più il calciatore che gioca solo sulla fascia, mi piace giocare anche da trequartista. Mi piacerebbe fare più gol ma non ho mai segnato tanto. Questo sono io e sono felice di giocare in questa squadra.

Io e Ilicic non siamo punte vere e cerchiamo di giocare lontani dai centrali, per questo abbiamo giocato senza punte. Ha funzionato. Riusciamo a tirarci indietro ed i difensori centrali non hanno riferimento”.