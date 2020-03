Metz, calciatore in quarantena: Ligue 1 a rischio?

Metz, tegola per un calciatore. Attraverso i propri canali ufficiali, il club francese ha reso noto che un proprio giocatore non potrà allenarsi e scendere in campo per i prossimi giorni.

Il calciatore, ancora ignoto, è al momento asintomatico ma si trova attualmente in quarantena. Il motivo? Il calciatore è stato a stretto contatto con una persona positiva al Coronavirus. Questo il comunciato del club

“Un calciatore del Metz, al momento asintomatico, è stato in stretto contatto con una persona risultata positiva al tampone. Il calciatore ha effettuato il test per il coronavirus. In conformità alle linee guida fornite, il calciatore è stato messo immediatamente in isolamento”.

Ora dalla Francia si attendono ulteriori sviluppi, le ipotesi negative tuttavia non mancano. Anche la Ligue 1, come il campionato italiano, potrebbe andare incontro allo stop.

Ultime Ligue 1, dubbi anche su Mbappè

La notizia che invece fa tremare i tifosi del PSG è arrivata dall’Equipe. L’attaccante francese, fermato dalla febbre e da un fastidioso mal di gola, sarebbe stato oggi sottoposto al tampone per il Coved-19. Filtra ottimismo sulle sue condizioni ma l’attaccante difficilmente sarà in campo domani per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund a Parigi.