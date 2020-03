Mercato Milan, Thiago Silva si allontana: colpa dei cambi societari

Mercato Milan: Thiago Silva, ora cambia tutto

Mercato Milan Thiago Silva | Il Milan proverà a rinforzarsi in vista della prossima stagione, e proverà soprattutto a trattenere qualche giocatore importante come ad esempio Ibrahimovic e Donnarumma. Chiaro però di come tutto stia diventando estremamente complicato, specie dopo i recenti cambi societari che sta vedendo coinvolto il Diavolo. L’addio di Boban ha stravolto tutto, compresi gli obiettivi di mercato, adesso variati e dettati dalla giurisdizione quasi totale di Gazidis.

A cambiare totalmente faccia anche l’ipotesi Thiago Silva: ora che Boban si è allontanato, e Maldini probabilmente lo seguirà a ruota, l’entourage del brasiliano si è trovato spiazzato, non sapendo più con chi trattare. Ecco che il ritorno del difensore si fa sempre meno probabile, specie visto il modus operandi dell’attuale dirigenza rossonera: obiettivo giovani, di grande prospettiva e con valori economici in crescita. Questa la notizia riportata da cm.com.

Thiago Silva-Milan: ora è difficile

L’entourage di Thiago Silva aveva parlato, seppur in maniera piuttosto blanda, con Maldini e Boban, abbozzando qualcosa su un suo eventuale ritorno. Adesso che le cose stanno cambiando di giorno in giorno, è possibile che le due parti non abbiano più modo di parlarsi, facendo dissolvere tutto in un enorme “se”. Il Milan cambierà obiettivo, forse in maniera forzata, o forse per esigenza.