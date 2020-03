FIGC, Gravina annuncia: “Sospese due giornate di campionato”

FIGC, arriva l’annuncio di Gravina. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato al termine del consiglio federale di oggi ed ha comunicato la decisione presa di comune accordo con la Lega:

“ A seguito della decisione del DCPM firmato il nove marzo, abbiamo preso una decisione già comunicata alle autorità di governo. Abbiamo già parlato anche con il Presidente del Coni, aderendo a quello che è stato il percorso e l’idea della massima autorità sportiva. Questa ha provato a mettere insieme le esigenze di tutto lo sport italiano. Visto quanto disposto dalle autorità competenti, abbiamo deciso di sospendere per due giornate il campionato fino al 3 di aprile”.

FIGC, le altre proposte per la Serie A

In attesa di capire come sarà assegnato lo scudetto per la stagione 2020-2021, il Consiglio di oggi ha fatto altre richiese

“Dopo questa decisione, adottata all’unanimità, il consiglio Federale ha adottato altre decisioni e proposte. Abbiamo chiesto al Governo di essere inseriti in un decreto legge che sia approvato in tempi rapidi per potere spostare la parte contributiva-fiscale al 30 di giugno.

Scudetto? Abbiamo parlato anche di blocco o interruzione del campionato. Il prossimo Consiglio Federale (in programma il 23 marzo ndr) adotterà un principio che non è stato mai previsto all’interno delle nostre norme. Mi dispiace non assegnare lo Scudetto, vogliamo ispirarci all’assegnazione tenendo conto delle posizioni consolidate in quel momento oppure a una formula che mi sono permesso di lanciare, che è l’introduzione dei playoff e dei playout. Lo scudetto può avvenire attraverso questo processo delle prime 4 classificate in termini di playoff e le ultime 4 in termini di playout“.

Una decisione invocata e molto attesa visto che tanti club di Serie A, B e C rischierebbero addirittura il fallimento visto i mancati incassi di questa stagione.