FIGC, le parole di Ghirelli sulla Serie A | Si è concluso da poco il Consiglio Federale Straordinario della FIGC che ha discusso sul futuro del calcio italiano. Il Presidente della Lega Serie C, Francesco Ghirelli, ha parlato della possibilità di concludere il campionato di Serie A.

FIGC, Ghirelli annuncia novità sulla Serie A

“La sospensione dei campionati mi sembra evidente. Noi abbiamo chiesto che si sposti l’iscrizione dei campionati di un’altra settimana. Dobbiamo capire come il campionato potrà concludersi. C’è tutta la questione relativa ai pagamenti e quant’altro”.

Serie A? “Quando succedono cose di questo genere è cosa utile fare le cose che mancano. Non c’è una norma che decreti il possibile vincitore ma vorrei che si chiudessero perché significa che si sta meglio. Bisogna mettere la salute al primo posto. La speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio. L’alternativa sarebbe quella dei playoff e playout per lo Scudetto e per la retrocessione. Le altre due alternative sarebbero quelle della non assegnazione o dell’assegnazione del titolo in base alla classifica di oggi. Ogni decisione sarà presa dalle singole leghe entro il 23 marzo, data del prossimo consiglio federale“.

FIGC, le decisioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale ha deciso di riunirsi nuovamente il 23 marzo per la riorganizzazione dei calendari attualmente fermi fino al 3 aprile. Molto dipenderà dalle scelte della UEFA che potrebbe spostare Euro 2020 al prossimo anno o di qualche settimana.