Coronavirus, Spadafora attacca: “Il Calcio si è fermato tardi”

Coronavirus, altro attacco del Ministro dello Sport Spadafora. Il Numero uno dello sport italiano Vincenzo Spadafora ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di La7:

“Dire che il calcio si è fermato in ritardo è un eufemismo, nessuno in quel momento ha voluto prendersi responsabilità.

Cosa che invece è successo in molte altre Federazioni che la decisione l’hanno presa in autonomia.

Poi hanno cominciato a dire che toccava al Governo fare un provvedimento. L’unica che non l’ha presa da solo è stata la Lega Calcio.

Il motivo? Lo ha fatto solo per una questione economica. Oggi con il DPCM Lega e Sky non litigano su chi deve restituire denaro.

A differenza degli altri sport, nel calcio c’è un giro di affari che non c’è in altre Federazioni che hanno potuto liberamente deciso di fermarsi”.

Ultime Coronavirus, il Ministro è una furia

Il Ministro dello Sport aveva provato a bloccare il campionato domenica prima di Parma-SPAL. Tuttavia si era scontrato con la volontà della Lega di scendere in campo e l’indisponibilità della stessa di trasmettere le partite in chiaro come espressamente richiesto da Spadafora prima della giornata che prevedeva la disputa di Juventus-Inter. In questo modo secondo il Ministro si sarebbe evitato qualsiasi forma di assembramento in bar e circoli per prevenire il contagio da Coronavirus.