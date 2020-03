Coronavirus Italia, in Serie A si fermano anche gli allenamenti: la protesta

Le gare del massimo campionato italiano non si disputeranno almeno fino al 3 aprile: di conseguenza l’AIC richiede anche lo stop agli allenamenti.

Stop agli allenamenti in Serie A: la richiesta dell’AIC

Tematica delicata, soprattutto per quelle formazioni che devono disputare le coppe, ma il dubbio è legittimo. Se anche un evento come una partita di calcio può essere considerato un assembramento di persone, allora perché non anche gli allenamenti? Il dubbio se l’è posto l’associazione italiana calciatori, guidata da Damiano Tommasi, che ha chiesto che ai calciatori venga concesso di non allenarsi in gruppo. Una linea che alcune società hanno già fatto come propria: Milan, Cagliari, Fiorentina e Bologna ha messo in pausa le sessioni di gruppo.

E in Europa?

Diversamente invece stanno facendo Inter, Juventus, Napoli, Roma e chiaramente Atalanta, impegnata questa sera in Champions League contro il Valencia: in attesa di ulteriore sviluppi per quanto riguarda il calcio a livello continentale, queste squadre si stanno allenando regolarmente, provando ad adottare le precauzioni del caso. Un controsenso questo reso palese anche dalle parole di Fonseca di pochi minuti fa. In ogni caso, è possibile immaginare come anche in terreno europeo le cose siano destinate a cambiare: di poche ore fa infatti è la notizia di una sospensione dei voli dall’Italia verso la Spagna e viceversa. Come faranno a viaggiare Napoli e Roma per affrontare le sfide contro Barcellona e Siviglia?