Coronavirus, stop a Champions League ed Europa League? | L’emergenza coronavirus si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Europa e ben presto la UEFA potrebbe decidere di attuare delle normative restrittive anche per le manifestazioni di carattere internazionale.

Coronavirus, possibile stop per Champions ed Europa League

Le prossime settimane si giocheranno regolarmente le partite di Champions League e di Europa League, anche se molte a porte chiuse, soprattutto per le italiane. L’edizione odierna di Repubblica analizza le deroghe della UEFA circa le partite europee. Il turno di Champions e di Europa League già organizzati potrebbero essere anche gli ultimi che si disputeranno, almeno fino al cessare dell’emergenza.

Coronavirus, Serie A a 22 squadre?

La Repubblica analizza anche il “problema” del calcio italiano che potrebbe vedere importanti modifiche per i campionati futuri. Per recuperare le gare sospese da qui al 3 aprile l’idea è quella di tagliare il ritiro della Nazionale in programma per il 25 maggio. Riuscire a completare il campionato non è una garanzia ma lo Scudetto e le retrocessioni non saranno assegnate a tavolino. Si pensa, dunque, ad una Serie A a 22 squadre con le prime due della Serie B che salirebbero. Se il campionato finisce per decreto, la Lega di A non dovrà risarcire le tv.