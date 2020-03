Coronavirus nel calcio, spunta un altro caso: è un presidente

L’emergenza coronavirus continua ad estendersi in tutta Europa e fare vittime anche nel calcio: l’ultimo contagiato annunciato è Vangelis Marinakis, patron dell’Olympiakos e del Nottingham Forest.

Il patron dell’Olympiakos Vangelis Marinakis, ha contratto il coronavirus

In Italia il primo caso di professionista contagiato è avvenuto già qualche settimana fa, con l’attaccante della Pianese poi guarito in tempi record. Il primo dirigente colpito dal coronavirus invece è greco ed è il proprietario dell’Olympiakos e del Nottingham, Vangelis Marinakis. Ad annunciarlo è stato lui stesso: “Mi sono sentito obbligato a informare tutti. Sto bene e metto in atto tutte le disposizioni necessarie, rispettando le istruzioni dei medici. Consiglio caldamente a tutti i miei concittadini di fare lo stesso. Auguro a tutti una pronta guarigione“, si legge su goal.com, che al contempo aggiunge come a questo punto, in vista della gara di Europa League contro il Wolverhampton, anche i giocatori stiano effettuando il tampone per verificare la propria incolumità. Non è da escludersi che qualosa uno di loro risultasse positivo, allora la gara sarebbe rinviata.

Coronavirus e calcio europeo, perché si gioca?

Il caso Marinakis inasprisce il dibattito in merito all’opportunità di fermare il calcio anche a livelli europei, come in tanti stanno già proponendo. Per il momento l’UEFA, che fino a questo momento era stata categorica e ora comincia a vacillare, ha indicato quali siano le modalità per fermare le competizioni in caso di peggioramento della situazione.