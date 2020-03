Champions League a porte chiuse in Italia: si potrà giocare

Champions League, si gioca a porte chiuse: decisione sulla sospensione valida solo per la Serie A

Champions League a porte aperte | In Italia si ferma tutto, l’intera Penisola diventa una zona protetta. Abbiamo già conosciuto quanto deciso per il calcio italiano, con lo stop della Serie A. Questa pausa non si rifletterà sulla Champions League e sull’Europa League. Almeno per il momento, la decisione sarebbe quella di far continuare a giocare le squadre europee, con le prime decisioni prese degli stadi vuoti. Partite in cui vedremo impegnate, all’interno degli impianti in Italia, Inter, Juventus e Roma.

Fino al 3 aprile la decisione di non disputare i campionato italiani, dalla Serie A fino ai campionati minori, ma c’è una netta differenza con la decisione che potrebbe essere presa dall’UEFA: nelle altre competizioni, sotto l’altra organizzazione sportiva, potranno prendere decisioni differenti da quelle prese in Italia.

E’ stato chiaro all’interno del suo annuncio ufficiale, nella serata di ieri, il Premier Conte: “Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico”. Ecco, dunque la situazione annunciata dal Presidente del Consiglio non riguarderà tutte le squadre italiane. Ci sono la Juventus che dovrà sfidare a Torino il Lione, per il ritorno della Champions League: uno stadio che ha già vissuto l’esperienza delle porte chiuse, così come l’Inter, che affronterà nuovamente a porte chiuse – Europa League – il Getafe. Discorso analogo per la Roma, precisamente il 19 marzo all’Olimpico contro il Siviglia.