Calciomercato Roma, Totti apre al ritorno: “Parlerò con Friedkin, valuterò”

Calciomercato Roma: Totti apre ad un suo ritorno in giallorosso

Calcio Mercato Roma Totti | Una stagione fin qui parecchio altalenante per la Roma, che ha sicuramente iniziato in maniera molto positiva, e che si è complicata parecchio la vita in questo inizio 2020. La squadra giallorossa comunque attualmente è in piena corsa Champions e disputerà gli ottavi di Europa League, ragion per cui non si può certo dire che Fonseca non stia facendo bene in questa sua prima avventura italiana.

Ciò che però potrebbe cambiare da qui a breve è la proprietà, con un Friedkin intenzionato all’investimento, ma che ancora non ha trovato un accordo totale con l’attuale proprietario Pallotta. Intanto a dire la sua sulla faccenda ci ha pensato anche Totti, che in una recente intervista non ha escluso un suo clamoroso ritorno: “Mio ritorno?Parlerò con Friedkin e poi valuterò, mai dire mai nella vita”.

News Roma: Friedkin pronto alla rivoluzione

L’arrivo di Friedkin a Roma potrebbe rivoluzionare un bel po di cose, a partire da un’eventuale chiamata a Totti, fino ad arrivare ad un nuovo direttore sportivo. Per ora si tratta solo di ipotesi, ma intanto dalle parti della Capitale si fanno dei nomi importanti, come ad esempio Leonardo e Paratici. Questa l’attuale situazione.