Calciomercato Napoli, Milik può partire: fissato il prezzo

Calciomercato Napoli: Milik, ecco il prezzo per la cessione

Calcio Mercato Napoli Milik | Una stagione molto altalenante per il Napoli, che soltanto negli ultimi mesi è riuscito a ritrovare quella passione e quella grinta che lo aveva contraddistinto nelle passate stagioni. Il momento no per la squadra azzurra ha condizionato parecchio anche la prestazioni di alcuni singoli, come ad esempio Milik, un po incostante soprattutto a causa degli ennesimi problemi fisici.

L’attaccante polacco è parte integrante dei piano societari, ma a fine stagione c’è chi ipotizza una sua partenza praticamente certa. Chiaramente Gattuso potrebbe opporsi, mentre le intenzioni del Presidente De Laurentiis sono altre: Milik può partire, ma soltanto ad una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. Futuro ancora tutto da scrivere per il centravanti, che in passato ha già saputo farsi apprezzare. A riportarlo è Il Mattino.

News Napoli: Milik piace in Serie A

Il futuro di Milik è ora più che mai incerto, e intanto il Napoli comincia a prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire a fine stagione. Ad oggi offerte concrete non ne sono arrivate, anche se il polacco ha già raccolto parecchi estimatori in giro per l’Europa. Attenzione anche all’Inter, che ha già messo il centravanti nel mirino. Questa la situazione attuale.