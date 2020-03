Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del PSG: la volontà di ADL

Calciomercato Napoli: Koulibaly, insiste il PSG

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli pensa già alla prossima stagione, ed in particolare a come gestire i casi spinosi di mercato di alcuni giocatori. Tra questi Koulibaly, protagonista di un’annata parecchio complicata per via di alcuni problemi fisici. Il difensore azzurro potrà tornare nell’undici titolare per la sfida contro il Barcellona, ma intanto il suo futuro non è per niente deciso.

In estate infatti potrebbe succedere di tutto, e una clamorosa partenza non sarebbe affatto da escludere; di club interessati ce ne sono eccome, e su tutti il PSG, che nelle ultime settimane sembra intenzionato a tornare alla carica. Leonardo ha messo il senegalese nel mirino già da un bel po di tempo, e a giugno potrebbe arrivare un assalto concreto. Questo quanto riportato da cm.com.

Cessione Koulibaly: la posizione di ADL

Il futuro di Koulibaly è parecchio incerto, e in società ci si interroga su come potrà finire questa storia. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli, ma un’eventuale offerta monstre farebbe vacillare chiunque, ADL compreso. Il patron azzurro però non si scompone, e resta sulla sua posizione: bisognerà sborsare i 150 milioni di euro della clausola per portare via il difensore. Novità anche per un altro giocatore azzurro, i dettagli.