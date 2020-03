Calciomercato Milan, senti Suso: “Voglio restare a Siviglia. Sui rossoneri…”

Calciomercato Milan: Suso torna a parlare del suo futuro e dei rossoneri

Calciomercato Milan – Suso | E’ tornato a parlare l’ex fantasista rossonero, Jesus Suso. Un addio amaro al Milan, perché non è stata un’annata facile quella per lo spagnolo che, assieme a Piatek, ha salutato il club rossonero nella sessione invernale di calciomercato. Riassaporerà un po’ i sapori del campionato italiano, nel caos totale vissuto per l’allarme Coronavirus, affrontando la Roma in Europa League il prossimo giovedì. Un club legato al suo attuale direttore, Monchi, che ha un passato recente proprio da giallorosso: “Ci ha provato più volte il direttore, senza mai riuscirci. Non erano tempi giusti. Quello di gennaio lo era, anche il Milan devo dire che si è comportato bene sulla situazione”.

News Milan, Suso progetta il suo futuro: “Voglio restare al Siviglia”

Ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei colleghi spagnoli del Marca. Quelle che seguono, sono le parole di Jesus Suso, ex numero 8 del Milan, pronto a sfidare nuovamente l’Italia, attraverso la gara di Europa League contro la Roma: “Loro hanno una buona squadra, con un ottimo allenatore che sin da subito ha fatto bene. Fino a quattro o cinque giornate fa lottavano per la Champions. Sappiamo chi abbiamo davanti, ma l’Europa League è un obiettivo del Siviglia. Coronavirus? Ne ho parlato con i miei ex compagni del Milan, è una situazione che si conosce poco e molto complicata. Chi sa più di noi, deve decidere per il bene del mondo. Il mio futuro? Io sono al Siviglia per restare. Ne parleremo in estate, c’è tempo, ora siamo tutti concentrati per gli obiettivi”.