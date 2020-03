Calciomercato Juventus, Werner idea concreta per l’attacco

Calciomercato Juventus: Werner nel mirino

Calcio Mercato Juventus Werner | Il mercato di Serie A non si ferma mai, soprattutto per la Juventus, come sempre molto attiva per quanto riguarda gli investimenti. La prossima stagione non è lontanissima, e il club bianconero sta incominciando a tirare le somme per quanto riguarda il reparto offensivo. La permanenza di Higuain non è sicura, e pertanto Paratici sta tenendo d’occhio vari profili interessanti.

Tra tutti anche quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia, considerato da molti come uno dei giocatori più brillanti di questa generazione. Il tedesco è un vero e proprio talento, e i suoi numeri sono devastanti. Chiaro come la Juventus ci abbia già fatto un pensierino, tenendo in considerazione le altre concorrenti. A riportarlo è Tuttosport.

Juventus-Werner: intreccio con l’Inter, anche per Icardi

La Juventus tiene d’occhio Werner, e presta attenzione soprattutto alle altre concorrenti per il giocatore tedesco. Tra le tante anche l’Inter, che nelle scorse settimane aveva già sondato parecchio il terreno. Ancora una volta rischia di scatenarsi un altro derby tutto italiano, anche stavolta a suon di offerte. L’intreccio continua poi anche per un altro obiettivo bianconero: Mauro Icardi. I nerazzurri vorrebbero cederlo al PSG, e inoltre pare abbiano architettato una vera e propria clausola anti-Juventus.