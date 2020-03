Calciomercato Juventus, Rakitic ancora nel mirino: pista calda per giugno

Calciomercato Juventus: Rakitic, è ritorno di fiamma

Calcio Mercato Juventus Rakitic | Mercato davvero infuocato in Serie A, ed in particolare per la Juventus, che in queste ultime settimane sta cercando di programmare dei possibili colpi in vista della prossima stagione. I bianconeri tengono d’occhio vari profili, e tra questi ci sono dei vecchi pallini, come ad esempio Ivan Rakitic.

Il centrocampista croato non è mai scomparso dai radar di Paratici, e stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che a giugno la Juventus sia pronta a tornare alla carica. Il Barcellona difficilmente lo tratterà, e le intenzioni del giocatore sono quelle di cambiare aria e di giocare di più. Stavolta l’ex Siviglia può davvero arrivare in Italia, ma per ora è tutto rimandato.

Rakitic-Juventus: le altre pretendenti e il prezzo

Rakitic gradirebbe parecchio la destinazione Juventus, ma l’operazione non sarà comunque affatto semplice. Il centrocampista del Barcellona ha parecchi estimatori in Spagna, e proprio dalla Liga arrivano le altre due pretendenti: Atletico Madrid e Siviglia. Chiaro che Paratici vorrà trovare un modo per convincere i blaugrana, ed è altrettanto chiaro che per portarlo via serviranno all’incirca sui 30 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta, e di cui si tratterà in futuro. Per ora si resta ai contatti e ai sondaggi, il resto si vedrà.