Calciomercato Juventus, Pogba interessa | La Juventus è fortemente interessata a Paul Pogba che tornerebbe a Torino dopo 4 stagioni al Manchester United. In estate potrebbe dire addio ai Red Devils dopo un periodo non troppo felice ma sulle sue tracce non c’è solo la Juventus.

Calciomercato Juventus, Pogba torna? Parla il fratello

A contendere il campione del Manchester United alla Juventus ci sono Paris Saint-Germain e Real Madrid. I parigini farebbero di tutto per riportare Pogba in patria ma Zinedine Zidane, da estimatore, farebbe carte false per migliorare con il “Polpo” il centrocampo madridista. In estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta che potrebbe rivelarsi cruciale per la Juventus di Andre Agnelli.

In più c’è il fratello di Paul Pogba, Florentin, che ai microfonidi El Chiringhuito TV ha svelato la destinazione preferita e le possibilità di chiudere in breve la trattativa.

“Voglio che mio fratello firmi per il Real Madrid, ma ora stiamo solo parlando. O la trattativa si fa in un giorno o si parla per due mesi, questo è il calciomercato”.

Raiola apre al rinnovo con il Manchester United

Intanto qualche settimana fa il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola, ha annunciato il possibile rinnovo con il Manchestr United a determinate condizioni. Il futuro di Pogba sarà ancora tutto da scrivere anche se le sensazioni sono quelle di un addio.