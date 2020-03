Calciomercato Inter, Lacazette è un obiettivo: concorrenza Atletico Madrid

Calciomercato Inter, Lacazette resta nella lista degli obiettivi: l’ex Simeone però lo vorrebbe all’Atletico Madrid

Calciomercato Inter – Lacazette | Il club nerazzurro va a caccia di un attaccante e i nomi venuti fuori, sulla lista di Antonio Conte, sono tantissimi. L’addio di Lautaro Martinez, possibile a fine stagione, sta allarmando il club interista. Sì, perché per la prossima stagione, l’Inter non vuole restare orfana di un centravanti di spessore, da affiancare a Romelu Lukaku. E’ per questo che andrà dritta su un top player e tra i nomi, c’è sicuramente quello di Lacazette. L’attaccante francese, assieme ad Aubameyang – altro nome per il reparto offensivo del club nerazzurro – non sta vivendo un periodo felicissimo ai Gunners. La sua intenzione sarebbe quella di tornare a disputare la Champions League, sentendosi una pedina importante della sua squadra.

Ultime Inter, Lacazette cercato anche dall’Atletico Madrid: concorrenza per il francese

Non si registrerebbero molti malumori da parte di Lacazette, talento francese di proprietà dell’Arsenal. Ma stando a quanto rivelato dai colleghi del Mundo Deportivo, il futuro dello stesso calciatore francese potrebbe essere lontano dall’Inghilterra. I nerazzurri, così come la Juventus, seguirebbero da tempo l’attaccante, ma adesso c’è l’Atletico Madrid a poter beffare i due club: i Colchoneros cercano un centravanti e, dopo aver fallito l’obiettivo Cavani, potrebbero decidere di virare sull’attaccante dell’Arsenal.