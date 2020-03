Calciomercato Inter e Juventus: per Kane c’è forte concorrenza

Calciomercato Inter e Juventus: concorrenza per Kane, è un obiettivo di entrambe le squadre

Calciomercato Inter e Juventus – Kane | Sono a caccia di un attaccante, sia la Juventus che l’Inter. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, è pronto a scendere in campo per sfidare sul mercato il suo vecchio braccio destro, Fabio Paratici. Entrambi andranno dritti sulla punta, perché a fine stagione, da una parte e dall’altra, potrebbero arrivare gli addii di Higuain e Lautaro Martinez. E’ per questo che, le voci sull’attaccante del Tottenham, Harry Kane, sono avanzate nel corso dell’ultimo mese. Al momento il capitano degli Spurs è fermo ai box per infortunio, ma a fine stagione potrebbe dire addio al suo club.

Notizie Juventus e Inter: tra le due litiganti, spunta il Manchester United. I Red Devils pronti a far follie per Kane

Il campione inglese Harry Kane, potrebbe dire addio al Tottenham a fine stagione. Marotta e Paratici, rispettivamente per Inter e Juventus, starebbero lavorando al colpo da piazzare al margine di questa stagione. Ma occhio, perché sempre dalla Premier League potrebbe subentrare il Manchester United. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Evening Standard, il vice-presidente del club di Manchester, Ed Woodward, farebbe di tutto per prelevarlo dal Tottenham. Una valutazione economica inoltre, che raggiunge cifre enormi. Ci vorrebbero oltre 150 milioni per portarlo via dagli Spurs, ma è chiaro che in caso di volontà di andare via, Kane spingerà per far abbassare le prese economiche al suo club.