Atalanta-Valencia e Lipsia-Tottenahm: risultato, sintesi, gol e highlights

Atalanta-Valencia: la sintesi

Concia fortissimo la Dea che passa subito. Dopo 3 minuti di gioco Ilicic entra in area di rigore e viene steso. Dal dischetto va lo sloveno che spiazza Cilessen e segna la rete del vantaggio. Il Valencia non sembrai in grado di recuperare ma Palomino commette una grandissima ingenuità e regala il pareggio a Gameiro.

Nel secondo tempo l’Atalanta passa ancora con Ilicic che dal dischetto firma la doppietta. Questa volta gli spagnolo provano a fare la partita e trovano subito il pareggio con lo stesso Gameiro. La squadra di Gasperini trova spazio e centra la traversa con Freuler. Al 66′ la Dea si distrae mentre è in controllo della gara e subisce anche la rete di Torres. Ma agli spagnoli servirebbero altri 3 gol. Vicino alla rete però va Zapata che chiama Cilessen al grande intervento. Al 70′ scaccia i fantasmi Ilicic che di sinistro mette dentro la tripletta. Ma lo sloveno non è domo e segna ancora facendo poker..

Lipsia-Tottenahm: la sintesi

In Germania la gara tra il RB Lipsia ed il Tottenham va in scena a porte aperte. Gli inglesi sono senza attacco ed il Lipsia sembra in serata. La squadra di casa va in vantaggio dopo pochi minuti con Sabitzer che di destro batte Lloris. La squadra di Mourinho entra male in campo e viene punita poco dopo da Werner. La rete dell’attaccante tedesco è però viziata da un fuorigioco segnalato prontamente dal VAR. Poco male perchè poco dopo è ancora Sabitzer, questa volta di testa a trovare il raddoppio.

Nella ripresa i tedeschi rischiano addirittura di dilagare ma il Tottenham è fortunato fino all’ingresso in campo di Forsberg che segna il terzo gol dopo una manciata di secondi dal suo ingresso in campo.