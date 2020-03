Atalanta-Valencia e Lipsia-Tottenahm: highlights, risultato – VIDEO

Gli highlights della serata di Europa League

Atalanta-Valencia: la sintesi

Concia fortissimo la Dea che passa subito. Dopo 3 minuti di gioco Ilicic entra in area di rigore e viene steso dal dischetto segna la rete che apre la gara. Il pareggio porta la firma di Gameiro.

Nel secondo tempo l’Atalanta passa ancora con Ilicic dal dischetto ma prima Gameiro, poi Torres ribaltano il risultato prima del terzo gol di Ilicic. Ma lo sloveno non è domo e segna ancora facendo poker.

Lipsia-Tottenahm: la sintesi

In Germania la gara tra il RB Lipsia ed il Tottenham va in scena a porte aperte. Gli inglesi sono senza attacco ed il Lipsia sembra in serata. La squadra di casa va in vantaggio dopo pochi minuti con Sabitzer che di destro batte Lloris. Poco dopo è ancora Sabitzer, questa volta di testa a trovare il raddoppio. Nel secondo tempo in gol anche Forsberg.

