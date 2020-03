Sassuolo, Boga: “C’è anche Ben Arfa tra i miei idoli”

Notizie Sassuolo | Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a DAZN:

Gol a Buffon? “Il mio primo pensiero, dopo aver fatto l’uno-due con Ciccio (Caputo ndr), è stato quello di tirare, volevo farlo di potenza. Poi non so cosa sia successo di preciso nella mia testa, ma ho cambiato idea e ho fatto lo scavetto. Ma io non guardo chi ho davanti, anche se è il portiere più forte del mondo. Quando posso provo a fare quello che ho in mente”.

Ronaldo?

“Ho cercato di superarlo con lo scavetto, ma la palla non si è alzata troppo. In ogni caso sono riuscito a superarlo, ma potevo farlo meglio”.

Mancino?

“Devo ancora lavorare sul sinistro. Per me è più facile andare sul piede forte. Ci ho provato qualche volta anche con il sinistro ma per ora nulla”.

Street football?

“Per me è contaot tanto. Quando ero piccolo giocavo con i miei amici a World Cup: 5 o 6 giocatori, un solo portiere. Si giocava da soli contro tutti, chi faceva goal passava al turno successivo. Dribbling e uno contro uno: ho fatto questo praticamente da quando sono nato”.

Idoli?

“Messi, Ben Arfa e Hazard. Ora mi piace anche Neymar, ma seguo ancora i primi tre”.

Ultime Napoli, Boga piace agli azzurri

L’attaccante del Sassuolo è seguito da tante big, soprattutto dal Napoli che in estate potrebbe sferrare l’assalto decisivo per il calciatore.