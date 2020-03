Ultime Juventus, Douglas Costa e la bordata a Marotta

L’attaccante della Juventus Douglas Costa ha lanciato un attacco a Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, dopo la vittoria nel derby d’Italia.

Notizie Juve, Douglas Costa contro Marotta

Un 2-0 che per la Juventus sa di rilancio mentre forse significa l’addio ai sogni scudetto per l’Inter. Nella settimana in cui si torna a parlare di calcio, con la consapevolezza che potrebbe essere fermato di nuovo, c’è spazio anche per lo sfottò. Attraverso i propri profili social l’esterno brasiliano ha postato una foto dello spogliatoio bianconero festante dopo la vittoria contro l’Inter. Un utente ha commentato il post con “attenti alle distanze, o Marotta chiede la vittoria a tavolino“, alludendo alle norme di sicurezza per arginare il coronavirusa. La risposta di Douglas Costa però è rimasta nell’ambito calcistico: “Non erano chiuse bene le porte.. oppure la prossima volta si gioca a luci spente”. Una stoccata chiara all’ex dirigente bianconero, fino all’ultimo impegnatosi affinché la partita potesse disputarsi senza il pubblico, anche se ovviamente per motivi differenti da quelli sportivi.