Juventus-Inter: Lapo Elkann contro i nerazzurri

Juve-Inter 2-0 Lapo Elkann | Uno dei match chiave per la lotta allo scudetto termina 2-1 per la Juventus contro l’Inter dell’ex Antonio Conte. La Juve vince e vola nuovamente al primo posto, scavalcando la Lazio di Simone Inzaghi. Più distante ora l’Inter che dopo aver perso entrambi gli scontri diretti con Lazio e Juve si trova a 54 punti (ma con una gara in meno). Juve a 63 e Lazio a 62, ora si potrebbe parlare di volata a due. Intanto, dopo le tantissime polemiche delle ultime settimane, con Steve Zhang in persona, presidente dell’Inter, ad attaccare il sistema calcio italiano, arriva la riposta di Lapo Elkann che esulta dopo la vittoria. Lapo, fratello di John e cugino di Andrea Agnelli, presidente della Juve. La famiglia Elkann e Agnelli sono da sempre stati vicino al mondo bianconero e tifosi della Juve.

Ultime Juventus-Inter: la stoccata di Lapo Elkann

Dopo la netta vittoria di ieri, della Juventus contro l’Inter di Antonio Conte, è arrivata la stoccata di Lapo Elkann sui social. Vittoria nel derby d’Italia per la Juve per 2-0 con reti di Ramsey e Dybala. Questo il tweet di Lapo su Twitter dopo le tante polemiche delle ultime settimane: “Mio nonno diceva: ‘Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono. Ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi vince sul campo”.