Serie A, recupero 25a giornata: cambia l’orario di Verona-Cagliari (UFFICIALE)

Serie A, recupero 25a giornata: cambia tutto per Verona-Cagliari, la Lega Calcio annuncia un nuovo orario per la sfida del Bentegodi

Serie A, recupero 25a giornata: cambia l’orario di Verona-Cagliari | E’ arrivato un nuovo annuncio e sempre dalla Lega Serie A. Nelle ultime ore è arrivato un comunicato ufficiale in merito al recupero della 25a giornata di Serie A: Verona-Cagliari, una delle tre partite che si disputeranno a porte chiuse, cambia orario del suo calcio d’inizio. Inizialmente era stato fissato alle ore 18.00 del 18 marzo 2020, ma ecco che cambia nuovamente l’orario. La sfida al Bentegodi, sempre senza tifosi per l’allarme Coronavirus, verrà recuperata alle ore 15.

Serie A, recupero 25a giornata: data e orario delle sfide, Inter e Sampdoria ancora in attesa di conoscere il calendario

Non è ancora chiaro quando e come verrà recuperata l’altra sfida della 25a giornata, con Inter e Sampdoria che restano in attesa di conoscere il proprio destino. Il recupero della sfida del San Siro non si conosce ancora, ma nel frattempo, è in programma il 18 marzo 2020, il recupero di ben tre partite. Di seguito, il programma annunciato dalla Serie A, con la rettifica in merito a Verona-Cagliari. La sfida verrà disputata al Bentegodi alle ore 15. Ecco, inoltre, dove e su quali piattaforme saranno visibili.

18 marzo 2020, ore 15.00: VERONA–CAGLIARI (DAZN);

18 marzo 2020, ore 18.30: ATALANTA–SASSUOLO (Sky);

18 marzo 2020, 18.30: TORINO–PARMA (Sky).