Sassuolo-Brescia 3-0: doppia Caputo, la chiude Boga (risultato & tabellino)

Ultima gara di questa tormentata 26ª giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Brescia alle 18:30 in un Mapei Stadium vuoto a causa dell’emergenza coronavirus.

Sassuolo-Brescia, il risultato è di 3-0

Nella prima frazione gli ospiti hanno ben 3 possibilità di passare in vantaggio: al 35′ ed al 36′ Consigli è fenomenale per 2 volte su Balotelli, deviando prima in angolo un tiro debole ma preciso e poi alzando sulla traversa una conclusione dell’attaccante servito bene da Bjarnason. Al 40′ un’altra doppia occasione targata Brescia: colpo di testa di Zmrhal da pochi passi, palla schiacciata e Consigli che si oppone con un riflesso, poi Rogerio mura sul secondo tentativo di Aye. Come spesso accade però, la legge del gol è dura e ci pensa Ciccio Caputo ad applicarla da pochi passi, ribadendo in rete una respinta corta. Esultanza da applausi per il bomber. Il raddoppio arriva nel secondo tempo, al 61′: arriva un altro bel gol del bomber 32enne, con un potente sinistro al volo sull’invito di Bourabia. Qualche secondo per verificare al Var la posizione di partenza dell’attaccante al momento del lancio, e poi viene convalidato il 2-0. La chiude Boga al 75′: l’attaccante del Sassuolo parte dalla sinistra con una serie di dribbling, entra in area, resiste a un calcione, si accentra e poi con il destro trova la porta calciando verso il secondo palo.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO

Il tabellino di Sassuolo-Brescia

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (54′ Muldur), Romagna (72′ Marlon), G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi (32′ Defrel), Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Martella; Bisoli (66′ Skrabb), Dessena, Bjarnason; Zmrhal, Ayé (57′ Torregrossa); Balotelli (76′ Donnarumma). All. Diego Lopez

Gol: 45′ e 61′ Caputo, 75′ Boga

Ammoniti: Bisoli (B), Romagna (S), Rogerio (S), Locatelli (S), Balotelli (B), Sabelli (B)