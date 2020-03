Sassuolo-Brescia, infortunio per Berardi: le condizioni

Mimmo Berardi è costretto ad uscire al 29′ di Sassuolo–Brescia per un infortunio di natura muscolare: il giocatore ha dovuto chiedere il cambio.

Ultime Sassuolo, stop per Berardi

Un problema all’inguine ha costretto l’attaccante neroverde ad abbandonare le contesa contro le rondini intorno alla mezzora: dopo aver provato in tutti i modi a restare in campo, alla fine ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Gregoire Defrel. Nei prossimi giorni saranno valutate le sue condizioni attraverso esami specifici: la volontà è di recuperarlo prima possibile, anche se nelle prossime ore sono attese delle importanti novità in merito alla sospensione del campionato di Serie A. Gara particolarmente sfortunata per mister De Zerbi, costretto a rinunciare ad altri 2 calciatori, sempre per infortunio, come Toljan e Romagna.

Calciomercato Sassuolo, le pretendenti per Berardi

Dopo l’ultimo prolungamento contrattuale (ha firmato un nuovo impegno fino al 2024) la posizione del club è tutto sommato tranquilla: sarà difficile portare via l’attaccante per meno di 40 milioni via dall’Emilia. Qualora dovesse continuare ad avere questo rendimento, sarà quasi scontato un suo addio, anche per migliorare il suo stipendio che attualmente si aggira intorno al milioni di euro. Su di lui ci sono le big della Serie A come Inter e Napoli, ma non solo.