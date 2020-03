Sassuolo-Brescia: gol di Caputo, esultanza da applausi contro il virus (VIDEO)

Sassuolo–Brescia si sblocca al minuto 45, poco prima della fine del primo tempo: merito del gol del bomber neroverde.

Rete di Caputo, 1-0 in Sassuolo-Brescia (VIDEO)

La rete di Caputo che sblocca Sassuolo-Brescia arriva pochi secondi prima del recupero, proprio nel momento in cui gli ospiti stavano giocando meglio e avevano costretto Consigli ad almeno tre interventi decisivi. La rete nasce da un respinta corta e sbagliata di Chancellor, che serve Defrel in area: controllo e assist per Caputo che da due passi non sbaglia. Esultanza toccante del bomber, che lancia un messaggio davanti alle telecamere: “Andrà tutto bene, restate a casa“.