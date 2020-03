De Zerbi dopo Sassuolo-Brescia: “Spogliatoio preoccupato per le proprie famiglie”

De Zerbi dopo Sassuolo-Brescia

De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria sul Brescia. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Il Brescia è riuscito a mettere in difficoltà parecchie squadre, big comprese. Senza pubblico poteva essere una partita parecchio insidiosa, mi sono complimentato con i ragazzi per il bel secondo tempo. Prospettive per la squadra? In rosa ci sono molti giocatori giovani, e in più noi abbiamo variato parecchio nella nostra squadra titolare. Abbiamo avuto un campionato altalenante fino ad oggi, c’è ancora da migliorare. Crescita? Da un po di tempo cominciamo ad essere costanti in quanto a prestazioni, ci sono giocatori che hanno ampi margini di miglioramento come ad esempio Boga e tanti altri. Noi vogliamo continuare così senza porci limiti, sarebbe sbagliato farlo. Credo nei miei ragazzi fino in fondo. Sul tuo gioco? Ciò che conta è la qualità dei giocatori, cerco di sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Sulla tensione del momento? E’ stato molto complicato preparare una partita in queste condizioni, nello spogliatoio c’è preoccupazione per le famiglie. Non è facile combinare tutti i fattori”