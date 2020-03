Sassuolo-Brescia, Carnevali: “Ci aspettiamo una pausa”

Sassuolo–Brescia è forse la situazione più paradossale a cui possiamo assiste in questo momento: mentre il calcio probabilmente si fermerà già a partire dalla giornata di domani, neroverdi e lombardi saranno in campo regolarmente alle 18:00.

Le parole di Carnevali a Sky

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle parole del dirigente neroverde prima di Sassuolo-Brescia: “Questa una situazione sicuramente difficile, da non credere lo stadio così vuoto. Non è il massimo scendere in campo in questo momento, proviamo a capire cosa vogliamo fare, perché il calcio deve venire dopo altri problemi. Siamo in attesa di una pausa, non è bene assistere a tanta confusione. Spero che chi decide faccia considerazioni per la salvaguardia di tutti. In questi giorni viene meno l’aspetto sportivo, poi giocare alle 18:00 non fa bene a nessuno“.

Sospensione Serie A, la situazione

Domani è in programma un riunione del Consiglio Federale che possa dirimere la questione una volta e per tutte. Rispetto all’ultimo Decreto del governo, che ha lasciato aperta la possibilità di giocare le partite di Serie A a porte aperte, le squadre si stanno interrogando sulla effettiva bontà dell’idea di continuare a giocare. La sensazione è che in molti si mostreranno a favore dell’idea di interrompere il calcio a tutti i livelli. Intanto già oggi il CONI, per bocca del presidente Giovanni Malagò, si è detto favorevole alla sospensione del campionato.