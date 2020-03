Notizie Milan, Rangnick arriverà: Boban in tribunale

Ultime Milan, Rangnick sarà il nuovo tecnico. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero, dopo aver licenziato Zvonimir Boban, ora rischia di finire in tribunale. La società non aveva tollerato la sua uscita pubblica in cui aveva confermato forti dissidi interni all’interno del club.

Il croato ha infatti confermato che Ivan Gazidis già nello scorso dicembre aveva siglato un accordo con Ralf Rangnick per portarlo in rossonero nel ruolo di allenatore-dirigente. L’ex centrocampista è convinto che la sua posizione sia ineccepibile. Boban infatti andrà per vie legali e la battaglia con l’attuale proprietà si sposterà in tribunale.

Nel caos totale ci sono anche degli schieramenti, perché il presidente Paolo Scaroni si è collocato al fianco dell’ad sudafricano.

Ultime Milan: Pioli ha i giorni contati

Al di là delle smentite di rito, tuttavia, Stefano Pioli andrà via in estate. Per il futuro della panchina, al di là delle dichiarazioni di Gazidis e Scaroni che hanno provato a rassicurare il tecnico, resta in pole position la candidatura di Ralf Rangnick. Il tedesco è stato contattato da mesi. Sembrerebbe mancare ancora l’accordo ufficiale, e su di lui ci sarebbe anche il Manchester United per un ruolo da dirigente.